Altın bugün ne kadar? 10 Ağustos 2022 gram altın kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI!

10 AĞUSTOS CANLI ALTIN FİYATLARI

ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI?

Altın fiyatlarıyla ilgili olarak uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından altın hakkında yapılan açıklamada , "Gram altın/TL'de 1020-1040 aralığında dalgalanma yaşandı. "TL'yi nasıl değerlendiririm" soruları soruluyor. Şu anda ekonomiye destek vermek için elindeki altınını sat, yerine koyabilirsin. Dolar/TL kuru 18 lira, gram altın 1030 lira seviyesindeydi. Daha alt rakamlardan almak için fırsat kollamaya devam ediyoruz. Ağustos içinde düşüşleri teknik olarak beklemeye devam edeceğiz, ülke ekonomisine de kazançlı bir şekilde destek vermeyi sürdüreceğiz. Borsa'ya geçiyoruz dolar satıp, tekrar TL'yi de koyduk, bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.