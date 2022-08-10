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    • Haberler
    • 10.08.2022 08:04
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    • 10.08.2022 08:04
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    28 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Temmuz Çarşamba CANLI dolar ve euro kuru!

    Gün itibariyle dolar kuru vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dalgalı bir şekilde ilerleyen döviz kuru hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, dolar artacak mı? Güncel dolar kuru ne kadar? Dolar düşer mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    28 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

    Dolar ve euro kuru sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren araştırmalarını hızlandırdı.İşte canlı dolar kuru ve konu hakkında merak edilenler...

    CANLI DOLAR KURU


    CANLI EURO KURU

    İslam Memiş'ten dolar açıklaması

    Altın ve doların fırlayacağı tarihleri açıklayan İslam Memiş, ayrıca altın için 1450 lira olacak iddiasına devam etti ve küçük yatırımcıları uyardı.

    Yaptığı açıklamada dolar kurunun 17.70'te sabit kaldığını ve bu kadar yüksek enflasyon rakamından sonra Borsa'nın yüzde 2 değerlenip, doların baskılanması hiç sağlıklı olmadığını söyleyen İslam Memiş, "Günün birinde patladığında fena patlar… Aralık ayındaki doların 20 lirayı görmesi tekrar olabilir mi bence olması çok yüksek… Çünkü çok ciddi anlamda baskılanmaya devam ediyor" dedi.
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    Haberler Haberler 28 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Temmuz Çarşamba CANLI dolar ve euro kuru!
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