YKS ek yerleştirme ne zaman? YKS (AYT TYT) üniversite tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS 2. tercihler yapılacak mı?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 üniversite tercih sonuçları merakla bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin heyecan dorukta. Üniversiteye yerleşmek isteyen milyonlarca öğrenci aldığı puana göre tercih yapmıştı. Pek YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, 2022 YKS tercih sonuçlarına ilişkin merak edilen bilgiler!
YKS TERCİHLERİ TAMAMLANDI!
27 Temmuz günü başlayan YKS tercihleri 5 Ağustos Cuma günü itibariyle sona erdi.
2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı düşünüldüğünde, yerleştirme sonuçlarının da iki haftalık süreç içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.