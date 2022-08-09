YENİ KPSS SINAVI NE ZAMAN? ÖSYM 2022 KPSS başvuru takvimi! İptal edilen 31 Temmuz KPSS sınav ücretleri ne olacak, geri verilecek mi?

KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından YENİ KPSS SINAVI NE ZAMAN? ÖSYM 2022 KPSS takvimi! İptal edilen 31 Temmuz KPSS sınav ücretleri ne olacak, geri verilecek mi? soruları yüzbinlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy canlı yayında KPSS 31 Temmuz oturumunun iptal edildiğini duyurdu. ÖABT ve önlisans oturumları da ileri bir tarihe ertelendi. İşte detaylar...
YENİ KPSS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Lisans oturumu iptal edilirken diğer oturumlar da ertelendi. Son dakika açıklama yeni ÖSYM Başkanı Ali Ersoy'dan geldi.
Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini söyleyen Ersoy, iptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvimin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
İPTAL EDİLEN 31 TEMMUZ KPSS SINAV ÜCETLERİ NE OLACAK, GERİ VERİLECEK Mİ?
Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyeceği belirtildi.
Yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını aktaran Ersoy şu şekilde konuştu:
"Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."
NE OLMUŞTU?
Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.