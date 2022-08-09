Tek bir tuşa bile basmanıza gerek yok! Daha önce nasıl duymamışım diyeceksiniz! İşte ekran görüntüsü almanın en kolay yolu!

iPhone telefonunuzdan ekran görüntüsü almak artık çok kolay. Bu yöntemi duyanlar şaşıp kalıyor. Tek bir tuşa basmanıza bile gerek kalmadan kolaylıkla ekran resmi çekebilirsiniz. İşte ekran görüntüsü almanın en basit yolu ve konu hakkında merak edilenler...
IPHONE KOLAY EKRAN GÖRÜNTÜSÜ NASIL ALINIR?
İPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasına gidin.
Erişilebilirlik'i arayın ve açın.
Ardından Touch'ı arayın ve bunun içinde Geri Dokunun'u açın.
Çift veya üçlü dokunmayı seçin, ardından ekran görüntüsünü seçin.
iPhone'unuzun arkasında dokunma işlevini yapın ve bir ekran görüntüsü alın.
Back Tap ayrıca kılıflarla da çalışır, bu nedenle sinir bozucu düğme kombinasyonuna basmadan, her durumda ekran görüntüsü almak için iPhone'unuzun sırtını sıvazlayabilirsiniz.
HANGİ TUŞLARLA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINIR?
Güç ve Sesi azaltma düğmelerine aynı anda basın. Bu işe yaramazsa Güç düğmesini birkaç saniye süreyle basılı tutun. Ardından Ekran görüntüsü'ne dokunun.