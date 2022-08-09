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    • Haberler
    • 09.08.2022 10:43
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    • 09.08.2022 10:43
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    Lezzetiyle herkesi büyüleyecek aşure tarifi! En güzel aşure nasıl yapılır, püf noktaları neler?

    Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olması nedeniyle bu özel günde birçok Müslüman aşure yapıp sevdikleriyle paylaşmak istiyor. Bu nedenle aşure tarifi ve aşure püf noktaları hakkında detaylar oldukça merak edildi. İşte aşure tatlınızın lezzetiyle herkesi etkileyecek o püf noktalar ve kolay aşure tarifi...

    takvim.com.tr
    En güzel aşure nasıl yapılır, püf noktaları neler?

    Aşure günü her yıl Muharrem ayının 10. gününde idrak edilmektedir. Bu mübarek günün gelip çatmasıyla komşularına, sevdiklerine ve ailesine aşure hazırlamak isteyenler arama motorlarına yöneldi. En lezzetli aşureyi yapabilmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Peki, en lezzetli aşure nasıl hazırlanır? Kolay aşure tarifi nedir? Aşure püf noktaları neler? İşte lezzetiyle gurur duyacağınız aşure tarifi ve konu hakkında merak edilenler...

    AŞURE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

    -2 su bardağı aşurelik buğday

    -2,5 su bardağı toz şeker

    -1/2 su bardağı kuru fasulye

    -1/2 su bardağı nohut

    -1/2 su bardağı sarı üzüm

    -5-6 adet kuru kayısı

    -8-10 bardak kaynamış su

    Süslemek için;

    -Nar içi

    -Badem (kabuğu soyulmuş)

    -Fındık

    -Kuş üzümü

    -Ceviz

    AŞURE TARİFİ

    Nohutu, kuru fasulyeyi ve buğdayı ayrı kaplarda haşlayın. Kuru fasulye, nohut gibi bakliyatların ayrı ayrı haşlanması gerekir. Ürünlerin pişme süresi farklılık gösterdiği için bakliyatlardan biri diri kalırken, diğeri çok yumuşak olabilir. Nohut ve kuru fasulyeyi kaynattıktan sonra kabuklarını çıkarın.

    Kayısı ve inciri kesip, üzümü de ayrı kaplarda bir taşım kaynatarak haşlayın.Aşure malzemelerini seçerken kaliteli ve taze malzeme seçmeye, bakliyat ürünlerinin geçen yılın ürünü olmamasına dikkat etmek gerekir.

        Akşamdan buğdayı iyice yıkayıp, üzerini 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su koyduktan sonra 1-2 dakika kaynatın. Üzerini kapatın. Sabah kapağı açtığınızda yumuşamış buğdayları göreceksiniz. Taşma veya dibine tutma problemi yaşamayacaksınız.

        Kuru incir ve üzüm gibi gıdaları kısa süre haşlayıp renkli suyunu döktükten sonra aşureye eklemek gerekir. Bu şekilde aşurenin renginin bozulmasını da engellemiş olursunuz. Şekeri eklemeden önce tadına bakıp istediğiniz miktarda ekleyin.Tercihen 2,5 su bardağı toz şekeri karıştırarak iyice yedirin.Şeker tamamen eriyince ve aşurenin kıvamı koyulaşınca ateşten alın. Aşurenizi kaselere paylaştırdıktan sonra dilediğiniz gibi süsleyebilir ve afiyetle tüketebilirsiniz.

        AŞURE PÜF NOKATLARI NELERDİR?

        Aşurenin daha aromalı ve renginin beyaz olması için bu aşamada bir miktar yıkanmış pirinç ve ılık süt ekleyebilirsiniz.

        AŞURENİN BEYAZ OLMASI İÇİN NE YAPMAK LAZIM?


        Aşurenin en zor pişen malzemesi buğday. Bu nedenle buğdayı pişirdikten sonra içerisine portakal kabuğu gibi malzemeler ilave ederek hem renginin hem de lezzetinin güzelleşmesine destek olabilirsiniz. Yine aşurenin içerisinde pirinç kullanmak renginin beyaz kalmasına katkı sağlar.

            AŞURE NE KADAR KAYNAR?


            900 gram toz şekeri ve bir cezvede 10 adet karanfil ile kaynattığınız 1 su bardağı suyu da tencereye ekledikten sonra kısık ateşte sürekli olarak karıştırarak yarım saat kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp, aşureyi yaklaşık 2 saat ılımaya bırakın.

            AŞUREYE SÜT NE ZAMAN EKLENİR?


            İyice pişen buğday, nohut, fasulye, doğranmış kayısı, kuru üzüm ve yıkanmış pirinç ile 15 dakika daha kaynatılır. Ardından sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suya eklenerek yine 15 dakika kadar kaynatılır. Aşure pişirirken dikkat edilmesi gereken 3 litre kadar su kullanımıdır.

            AŞUREYE TUZ ATILIR MI?


            Lezzetli bir aşure için buğdayı doğru pişirmek ve özünün çıktığından emin olmak gerekiyor. Buğdayınızın suyu sarardıysa, kıvamını bulmuş demektir. Buğdayınıza pişerken tuz katarak kıvam almasını kolaylaştırabilirsiniz.

                PİŞMİŞ AŞUREYE SU KATILIR MI?

                Aşure piştikten sonra kıvamı yoğunlaşan bir tarif. Bu nedenle tam ayarında pişirip ocaktan almak önemli. Diyelim ki çok koyulaştı, böyle durumlarda ocağın üzerine yeniden alın ve içerisine yoğunluğunu açacak kadar su ilave edin. Lezzet kaybı olduysa şeker de ilave edebilirsiniz.

                AŞUREYE NEDEN TUZ KONUR?


                Buğdayın yeterince haşlandığını suyunun renginden anlayabilirsiniz. Suyu sararmışsa, buğday kıvamını bulmuş demektir. Buğday haşlanırken suyuna bir parça tuz eklemek, süreci kolaylaştıracaktır. Aşureye buğdayın yanı sıra kuru fasulye, nohut gibi bakliyatlar da eklenir.
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                Haberler Haberler Lezzetiyle herkesi büyüleyecek aşure tarifi! En güzel aşure nasıl yapılır, püf noktaları neler?
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