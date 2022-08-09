KPSS İPTAL Mİ EDİLDİ SON DAKİKA? Lisans, ön lisans, ÖABT sınavı yeni tarihleri... 4 Ağustos 2022 KPSS sınavı ne zamana ertelendi?

YÖK'TEN İNCELEME

Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) iddialara ilişkin inceleme başlattı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, KPSS'deki iddiaların araştırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DDK'yı görevlendirdiği hatırlatılarak, "Devlet Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak Yükseköğretim Kurulunca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.