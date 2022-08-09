Kaymakamlık sınavı ERTELENDİ Mİ? 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı ne zamana ertelendi? Başvurular bugün SON!

Kaymakamlık sınavı ertelendi mi, ne zamana ertelendi? 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? soruları binlerce aday tarafından araştırılıyor. 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının ileri bir tarihe ertelendiği duyurulmuştu. ÖSYM'den yeni sınav takvimi geldi. İşte güncel Kaymakamlık sınav tarihi ve diğer detaylar...
KAYMAKAMLIK SINAVI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMANA ERTELENDİ?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022'de saat 10.15'te Ankara'da yapılacak.
ÖSYM 2022 KAYMAKAMLIK SINAV BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN SON?
Adaylar başvurularını, 2-9 Ağustos tarihlerinde https://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Geç başvuru günü ise 17 Ağustos 2022 olarak belirlendi.
SINAV HAKKINDA...
Sınavda 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak.
ÖSYM'DEN AÇIKLAMA!
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, sınav takviminde yapılan değişikliğe ilişkin, "ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022- KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022- KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24- 25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022- ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022- KPSS Ön Lisans Sınavı'nın 9 Ekim 2022 tarihinde, 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde, 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takvimi'nde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.