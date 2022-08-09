Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! SON DAKİKA BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

Meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Bu nedenle endişeli birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, az önce deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? İşte merak edilenler...
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi'nin 8 Ağustos 2022 tarihli son dakika depremler listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaştığı son depremler listesi ise şu şekilde;
DEPREM NASIL OLUŞUR?
Depremler, yer kabuğu ya da taş küre adı verilen yerkürenin en üstünde bulunan tabakada fay hattı adı verilen kırıkların çeşitli hareketleri ile meydana gelir. Fay hatları, taş küredeki kayaların gerilme, sıkışma gibi yüksek basınç oluşturan şartlar altında kırılması ile meydana gelir.