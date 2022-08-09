Vav TV Canlı Yayın
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    • Haberler
    • 09.08.2022 16:24
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    • 09.08.2022 16:24
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    Bugün televizyonda neler var? 9 Ağustos Salı TRT 1, Tv8, Show, Atv, Star ve Kanal D yayın akışı!

    9 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 9 Ağustos yayın akışı nasıl? 9 Ağustos televizyonda hangi diziler var? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Bugün televizyonda neler var? 9 Ağustos Salı TRT 1, Tv8, Show, Atv, Star ve Kanal D yayın akışı!

    Yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Akşam evde televizyo keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 9 Ağustos yayın akışı...

    ATV YAYIN AKIŞI
    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

    16:00 Kardeşlerim

    18: 40 ATV Ana Haber

    20:00 Vanguard

    KANAL D YAYIN AKIŞI
    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D Yaz

    12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Yaprak Dökümü

    15:30 Aşkı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Amatör Hayat

        STAR TV YAYIN AKIŞI
        07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        09:45 Yüksek Sosyete

        12:45 Erkenci Kuş

        16:00 Kiralık Aşk

        18.45 Star Haber

        20:00 Ekşi Elmalar

        FOX TV YAYIN AKIŞI
        08:00 Çalar Saat

        10:45 Ekonomi Arası

        10:50 Sen Çal Kapımı

        13:00 En Hamarat Benim

        16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

        19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

        20:30 Senden Daha Güzel

        TRT 1 YAYIN AKIŞI
        06:20 7 Numara

        11:25 Bir Aş Hikayesi

        11:55 Masumlar Apartmanı

        15:15 Gönül Dağı

        19:00 Ana Haber

        20:00 Balkan Ninnisi

        TV 8 YAYIN AKIŞI
        07:15 8'de Sağlık

        08:30 MasterChef Türkiye Tekrar

        14:45 Canım Annem

        15:45 Doya Doya Moda

        20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

            SHOW TV YAYIN AKIŞI
            08:00 Bu Sabah

            10:30 Şef Kapımda

            12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

            15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

            18.25 SHOW Ana Haber

            20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tekrar
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            Haberler Haberler Bugün televizyonda neler var? 9 Ağustos Salı TRT 1, Tv8, Show, Atv, Star ve Kanal D yayın akışı!
                SON DAKİKA