Bugün televizyonda neler var? 9 Ağustos Salı TRT 1, Tv8, Show, Atv, Star ve Kanal D yayın akışı!

Yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Akşam evde televizyo keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 9 Ağustos yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi
16:00 Kardeşlerim
18: 40 ATV Ana Haber
20:00 Vanguard
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Aşkı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Amatör Hayat