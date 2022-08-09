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    • Haberler
    • 09.08.2022 15:41
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    • 09.08.2022 15:41
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    AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 3 ders sınav tarihi!

    AÖF 3 ders sınav sonuçları yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3 ders sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınavlar geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman? AÖF 3 ders sınav tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 3 ders sınav tarihi!

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 3 ders sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu nedenle öğrenciler AÖF 3 ders sınavı ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...

    AÖF 3 DERS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

    AÖF üç ders sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlara Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.

    AÖF SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

    Sonuçların ise en geç iki hafta içerisinde yani 9 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama da bulunmuyor.

        MAZERET SINAVI YOK

        Her ne sebeple olursa olsun "Üç Ders Sınavı"na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacaktır.

        19-20 Haziran 2019 tarihlerinde üç ders sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin Fakülte tarafından ekte yer alan tablodaki illere göre atamaları yapılacaktır.

        Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.
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