AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 3 ders sınav tarihi!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 3 ders sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu nedenle öğrenciler AÖF 3 ders sınavı ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...
AÖF 3 DERS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
AÖF üç ders sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlara Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.
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Sonuçların ise en geç iki hafta içerisinde yani 9 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama da bulunmuyor.