Yaz yağmuru sanmayın fırtına geliyor! ⚡ Meteoroloji uyardı sağanak yağış yolda! ☔ İşte il il günlük, haftalık hava durumu!

Son hava durumu raporuna göre bugün öğleden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. İstanbul'da da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla sağanak yağış etkili oldu. İşte 8 Ağustos il il hava durumu ve konu hakkında merak edilenler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Osmaniye, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Adana ve Erzurum'un kuzey, Hatay'ın kıyı, K. Maraş'ın batı, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ORHAN ŞEN'DEN 'SU BASKINI' UYARISI
Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Bugün İstanbul'da sel yok. Hatta yağışda bitiyor. Öğlen hava açıyor. Sadece bir bulut sabah yağış yaptı oda gitti. Başka illerde olabilir. Onlara da bakıp dönerim. Bu hafta yağışlı bir hafta olacak yağışlar batı bölgelerde Marmara, Ege, Batı Akdeniz de etkili olacak. Yarının (salı) dışında cuma gününe kadar İstanbul'da yağmur var. Yağış alan yerlerde sıcaklıklar 1-2 C düşer. Bugün (Pazartesi) Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur ile Kütahya ve İzmir'ın güney, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde Saat 13-14:00 gibi başlayacak ve 19:00 cıvarında sona erecek şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir. Anadolu yakasının kuzey ilçelerinde ve boğaz çevresinde bireysel bulutların yaptığı yağışlar etkili değil. Öğlene kadar bunları görebileceğiz. rüzgar kuzey doğudan arasıra kuvvetli Sıcaklık 30 C