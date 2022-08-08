Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 08.08.2022 09:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.08.2022 09:14
    ABONE OL

    Yaz yağmuru sanmayın fırtına geliyor! ⚡ Meteoroloji uyardı sağanak yağış yolda! ☔ İşte il il günlük, haftalık hava durumu!

    Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu nedenle mağfur olmak istemeyen vatandaşlar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, bugün hava nasıl? Yağışlar ne zaman başlayacak? Bu hafta hava nasıl olacak? İşte l il hava durumu ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr

    Son hava durumu raporuna göre bugün öğleden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. İstanbul'da da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla sağanak yağış etkili oldu. İşte 8 Ağustos il il hava durumu ve konu hakkında merak edilenler...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Osmaniye, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Adana ve Erzurum'un kuzey, Hatay'ın kıyı, K. Maraş'ın batı, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

    Yağışların, öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ORHAN ŞEN'DEN 'SU BASKINI' UYARISI

    Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Bugün İstanbul'da sel yok. Hatta yağışda bitiyor. Öğlen hava açıyor. Sadece bir bulut sabah yağış yaptı oda gitti. Başka illerde olabilir. Onlara da bakıp dönerim. Bu hafta yağışlı bir hafta olacak yağışlar batı bölgelerde Marmara, Ege, Batı Akdeniz de etkili olacak. Yarının (salı) dışında cuma gününe kadar İstanbul'da yağmur var. Yağış alan yerlerde sıcaklıklar 1-2 C düşer. Bugün (Pazartesi) Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur ile Kütahya ve İzmir'ın güney, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde Saat 13-14:00 gibi başlayacak ve 19:00 cıvarında sona erecek şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir. Anadolu yakasının kuzey ilçelerinde ve boğaz çevresinde bireysel bulutların yaptığı yağışlar etkili değil. Öğlene kadar bunları görebileceğiz. rüzgar kuzey doğudan arasıra kuvvetli Sıcaklık 30 C

        İL İL HAVA DURUMU

        EDİRNE 21°C, 35°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL 25°C, 32°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ 22°C, 32°C
        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ 23°C, 34°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AFYONKARAHİSAR 17°C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bugün, beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        DENİZLİ 23°C, 34°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bugün, beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR 25°C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        MANİSA 25°C, 36°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA 25°C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA 25°C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY 25°C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA 20°C, 32°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün kuvvetli olması bekleniyor.

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA 20°C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR 19°C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA 22°C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİVAS 14°C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 16°C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE 20°C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU 14°C, 32°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP 25°C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            AMASYA 19°C, 33°C
            Parçalı bulutlu

            ÇORUM 17°C, 31°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN 23°C, 30°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            TRABZON 24°C, 28°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ERZURUM 13°C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS 11°C, 27°C
            Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA 20°C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN 14°C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

            DİYARBAKIR 22°C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP 22°C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT 26°C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA 25°C, 40°C
            Az bulutlu ve açık
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            500 bin konut ve işyeri geliyor
            Haberler Haberler Yaz yağmuru sanmayın fırtına geliyor! ⚡ Meteoroloji uyardı sağanak yağış yolda! ☔ İşte il il günlük, haftalık hava durumu!
                SON DAKİKA