Yaz yağmuru sanmayın fırtına geliyor! ⚡ Meteoroloji uyardı sağanak yağış yolda! ☔ İşte il il günlük, haftalık hava durumu!

AFYONKARAHİSAR 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bugün, beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 23°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bugün, beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 25°C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı