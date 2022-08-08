Vampir kelebek nedir, insanlara zarar verir mi? Vampir kelebek nasıl yok edilir?

Türkiye'ye Gürcistan'dan giriş yapan ve özellikle son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde sıkça bulunan vampir kelebekler, İstanbul Beykoz'da sık görülmeye başlaması üzerine vampir kelebek aramaları hız kazandı. Görünüşüyle kelebeği andıran ancak istilacı bir böcek türü olan kelebekler bitkilere zarar veriyor. Gündüz saatlerinde her ağacın üstünde, akşamları ise balkonlarda görülüyor. İstanbul'un yeşil alanlarında vampir kelebeklerin fazla olduğu, Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş gibi ilçelerde sık görüldüğü tespit edildi.
VAMPİR KELEBEK NEDİR?
Ricania simulans veya halk arasından bilinen adıyla vampir kelebek ya da yalancı kelebek, 1851 yılından keşfedilmiş bir çekirge türüdür.
Uzmanların açıklamalarına göre vampir kelebekler insana zararı değil. Türkiye'de ilk olarak 10 yıl önce görülmeye başladı. Yurt dışından geliyor ve bölgeyi yıllar içerisinde işgal ediyor. Vampir kelebekler istilacı dediğimiz türlerden. Karadeniz iklimini andıran bölgelerde özellikle Şile, Beykoz, Sarıyer taraflarında daha fazla görülüyor.
Vampir kelebeklerin daha fazla yayılmasını engellemek için ilaçlama yapılabiliyor. Bunun yanı sıra alınabilecek diğer ufak önlemler de mevcut. Bunun için kelebeklerin yumurtalarını bıraktıkları dallar budanmalı, önceki yıldan kalan çalı çırpı toplanarak yok edilmeli.