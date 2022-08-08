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    • 08.08.2022 09:01
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    • 08.08.2022 09:01
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    LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? 8 Ağustos meb.gov.tr LGS 2. nakil 3. tercih sonuçları! Lise komisyon yerleştirmeleri ne zaman?

    LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. 3. tercih başvurularını yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor. LGS 3. tercih sonuçları sorgulama yapmak isteyen öğrenciler MEB son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Bakanlık tarafından merakla beklenen duyuru sonunda yayınlandı. Peki, LGS 3. tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil 3. tercih sonuçları sorgulama sayfası...

    takvim.com.tr
    8 Ağustos meb.gov.tr LGS 2. nakil 3. tercih sonuçları!

    LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilip araştırılıyor. 3. tercih başvurularını (2.nakil) gerçekleştiren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. MEB tarafından yayınlanan nakil takviminde 3. tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 8 Ağustos meb.gov.tr LGS 2. nakil 3. tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

    LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB'in yayınladığı nakil takvimi ile 1-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanan LGS nakil işlemleri sonrasında LGS 2. tercih sonuçları 8 Ağustos 2022 (bugün) duyuruldu.

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    LGS KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?

    LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 09-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklanacak.

    YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.

    Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 31 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.

        MERKEZÎ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

        a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

        b) Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezî Sınav Puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

        c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

        YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

        a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

        b) Tercih edilen lise bakımından;

        i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

        ii. Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

        iii. Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

        c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.
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        Haberler Haberler LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? 8 Ağustos meb.gov.tr LGS 2. nakil 3. tercih sonuçları! Lise komisyon yerleştirmeleri ne zaman?
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