LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? 8 Ağustos meb.gov.tr LGS 2. nakil 3. tercih sonuçları! Lise komisyon yerleştirmeleri ne zaman?

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilip araştırılıyor. 3. tercih başvurularını (2.nakil) gerçekleştiren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. MEB tarafından yayınlanan nakil takviminde 3. tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 8 Ağustos meb.gov.tr LGS 2. nakil 3. tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte detaylar!
LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in yayınladığı nakil takvimi ile 1-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanan LGS nakil işlemleri sonrasında LGS 2. tercih sonuçları 8 Ağustos 2022 (bugün) duyuruldu.
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LGS KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?
LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 09-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklanacak.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 31 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.