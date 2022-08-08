İsveç iş imkanları nelerdir? Hangi mesleklerde alım yapıyor? İsveç'te meslek maaşları ne kadardır?

👉İsveç'te Meslek Maaşları Ne Kadardır?

İsveç'te çalışanların ortalama maaşları, genel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Finans ve sigorta yöneticileri (1.seviye): 144.700 Kron

• Üst düzey hükümet yetkilileri: 95.500 Kron

• İnşaat ve madencilikte üretim yöneticileri (1.seviye): 75.800 Kron

• Uçak pilotları ve ilgili yardımcı profesyoneller: 70.300 Kron

• Finans yöneticileri (1.seviye): 79.300 Kron

• Doktor: 65.200 Kron

• Hemşire: 58.500 Kron

• Öğretim görevlisi: 69.300 Kron

• Yazılım mühendisi: 68.500 Kron

• Mimar: 54.900 Kron

• Hizmetçi, dadı ve diğer işçiler: 22.400 Kron

• Garson: 24.500 Kron

• Seyahat rehberİ: 24.900 Kron

• Bahçıvan: 25.000 Kron

• Silahlı kuvvetler çalışanı: 25.500 Kron

• Restaurant ve mutfak çalışanları: 24.200 Kron

• Kasiyerler: 25.400 Kron

İsveç iş imkanlarından yararlanarak ülkeye gitmiş olan Türkler de İsveç vatandaşlarının aldıkları maaşlar düzeyinde maaşlarını alırlar. Göçmen oluşları sebebi ile maddi bir ayrımcılık ülkede söz konusu değildir.

👉İsveç'te Çalışmak İçin Dil Şartı Nedir?

İsveç'te çalışmak isteyen kişilerden İsveç'in üç resmi dilinden en az birini yeterli seviyede bilmeleri ve konuşmaları talep edilir. Eğer İsveççe, Fince ya da İngilizce dillerinden en az birini yeterli düzeyde konuşulmuyorsa, ülke kişilere başta çalışma ve oturma izni vermez. Dil seviyesini geçemeyen kişilere vatandaşlık hakkı da verilmez.