HAVA DURUMU RAPORU || 10-11-12 Ağustos 2022 Hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? Ankara ve İstanbul için Ağustos ayında flaş uyarı!

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.