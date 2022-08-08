Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 09.08.2022 10:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.08.2022 11:09
    ABONE OL

    HAVA DURUMU RAPORU || 10-11-12 Ağustos 2022 Hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? Ankara ve İstanbul için Ağustos ayında flaş uyarı!

    İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağmur bekleniyor. Bu nedenle mağfur olmak istemeyen vatandaşlar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, bugün hava nasıl? Yağışlar ne zaman başlayacak? Bu hafta hava nasıl olacak? İşte l il hava durumu ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr

    Son hava durumu raporuna göre bugün öğleden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. İstanbul'da da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla sağanak yağış etkili oldu. İşte 9 Ağustos il il hava durumu ve konu hakkında merak edilenler...

    PROF. DR. ORHAN ŞEN: İSTANBUL'DA 3 GÜN YAĞIŞ VAR

    Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün yine öğleden sonra aynı yerlerde sağanak yağış var. Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğusu, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya'nın iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde..." ifadelerini kullandı.

    İstanbul için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şen, "İstanbul'da bugün yağış yok ama yarından itibaren 3 gün Yağmur var. Uzun zamandır 30 derecenin altına düşmeyen sıcaklık bugün 33 derece. Nem yüksek, hissedilen sıcaklık 36-37 derece... Sıcak çarpmalarına dikkat. Poyraz sert esecek" mesajını paylaştı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kars ve Ardahan çevreleri, Kocaeli'nin doğu ilçeleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Ege Bölgesi (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Ege Bölgesi (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

        İL İL HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 36°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 33°C
        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 34°C
        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 35°C
        Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 36°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        MANİSA °C, 37°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            HATAY °C, 31°C
            Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ISPARTA °C, 34°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            ANKARA °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            KONYA °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİVAS °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BOLU °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU °C, 32°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            AMASYA °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ÇORUM °C, 32°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Abdülhamid Han geliyor!
            Haberler Haberler HAVA DURUMU RAPORU || 10-11-12 Ağustos 2022 Hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? Ankara ve İstanbul için Ağustos ayında flaş uyarı!
                SON DAKİKA