Çocuğum hangi okula başlayacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Okula kayıt süreci 1 Temmuz'da başlamıştı. Okul kayıtları için çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu merak eden veliler internet üzerinden 'Çocuğum hangi okula gidecek' sorusuna yanıt arıyordu. MEB ise e-Okul sistemi üzerinden yayınladığı duyuru ile birlikte merak edilenlere yanıt verdi. Peki, ilkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman bitiyor? Çocuğum hangi okula gidecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...