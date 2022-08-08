BİM psikolog gerçek mi, doğru mu? BİM psikolog seansı gerçekten var mı, olacak mı? 8-12 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürün kataloğunda yer aldığı iddia edilen psikolog seansı sosyal medyanın gündemine oturdu. BİM'de seans ücreti 200 TL olan psikolog hizmeti verileceği iddia edildi. 12 Ağustos Cuma gününden itibaren BİM Aktüel ürünlerinde psikolog bulunacağına dair katalog görselleri bir çok Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Peki BİM psikolog gerçek mi, doğru mu? BİM psikolog seansı gerçekten var mı, olacak mı? İşte 8-12 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM PSİKOLOG GERÇEK Mİ, DOĞRU MU?
İddia ilk olarak bir Twitter hesabından paylaşıldı. Hesaptan "BİM'e psikolog geliyormuş" notuyla paylaşılan tweet kısa süre içinde beğeni ve retweet alırken bir süre sonra paylaşım silindi.
Ancak paylaşımlar hızla viral olunca BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılmaya başlandı.
Öncelikle hemen şunu belirtelim ki iddianın gerçeklik payı yok.
Gerçek afişe bakıldığında görselde FAKİR erkek bakım seti yer alıyor. Set ise 449 TL'ye satılmakta.