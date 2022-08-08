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    • Haberler
    • 08.08.2022 09:24
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    • 08.08.2022 09:24
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    Aşure Günü 786 besmele okumanın fazileti nedir, ne zamana kadar okunur? Aşure Günü 10 kişiye selam vermenin fazileti nedir?

    Müslüman alemi merakla gündemde Aşure Günü 786 besmele okumanın fazileti nedir? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Muharrem ayının 10’uncu gününde idrak edilecek olan Aşure Günü birlik, beraberlik ve paylaşma, dayanışmayı simgeliyor. Peki Aşure Günü 10 kişiye selam vermenin fazileti nedir? Aşure günü okunacak dualar ve zikirler nedir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Aşure Günü 786 besmele okumanın fazileti nedir?

    Toplumumuzda büyük önemi bulunan, paylaşma ve beraberliği ifade eden Aşure Günü bugün idrak edilecek. Muharremin 10. Günü Aşure Günü olarak idrak ediliyor ve doyurucu, sağlıklı lezzet aşure yapılarak komşulara dağıtılıyor. Peki Aşure Günü 786 besmele okumanın fazileti nedir, ne zamana kadar okunur? Aşure Günü 10 kişiye selam vermenin fazileti nedir?

    AŞURE GÜNÜ 10 KİŞİYE SELAM VERMENİN FAZİLETİ NE?

    Aşure gününde 10 kişiye selam vermenin çok sevap olduğu söylenmektedir. Peygamber efendimiz (s.a.v) bir Hadis-i Şerifinde "Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." demiştir.

    AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR

    Tevbe istiğfarda bulunmak.

    (Farz namazlar dışında nafile) namaz kılmak.

    Oruç tutmak.

    Sıla-i rahim (akrabayı arayıp sormak).

    Sadaka vermek.

    Gusül (boy abdesti) almak.

    Sürme çekmek.

    Bir alimi ziyaret etmek.

        Bir hastayı ziyaret etmek.

        Yetim başı sıvazlamak.

        Çoluk çocuğa bolluk yapmak.

        Bir kişiye su içirmek.

        Tırnak kesmek.

        Bir mümini iftar ettirmek.

        Bin kere İhlas Suresi okumak.

        En az 10 Müslümana selam vermek.

        Yolunu kaybetmişe yol göstermek.

        Sinirine hakim olmak.

        Müslümanların yolundan eziyet veren şeyleri kaldırmak.

        Ehl-i İslam arasını sulh etmek (dargınları barıştırmak).

        Bir Müslümanın cenazesine katılmak.

        Müslümanlarla güler yüzle musafaha etmek.

        Bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 Fatiha-i Şerife okuyup başa ve yüze sürmek.

        Yüz kere Ayete'l-Kürsi, yüz kere de İhlas-ı Şerif okumak.

        Aşûrâ (Aşure) çorbası pişirmek.

        AŞURE GÜNÜNDE 786 BESMELE

        Aşure gününde 786 Besmele-i Şerîf Her Ne Niyet Üzerine Okunursa Kabul Olur!

        "Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm"

        Aşure Günü Akşamla Yatsı Arası (40 ) FATİHÂ-İ ŞERÎF Ne Niyet Üzerine Okunursa Kabul Olur!

        FATİHÂ-İ ŞERÎF

        1- Bismillahirrahmânirrahîm.
        2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
        3- Errahmânir'rahim
        4- Mâliki yevmiddin
        5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
        6- İhdinessırâtel müstakîm
        7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn (Amin )

        Anlamı

        1. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
        2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
        3. O, rahmândır ve rahîmdir.
        4. Ceza gününün mâlikidir.
        5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
        6. Bize doğru yolu göster.
        7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
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        Haberler Haberler Aşure Günü 786 besmele okumanın fazileti nedir, ne zamana kadar okunur? Aşure Günü 10 kişiye selam vermenin fazileti nedir?
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