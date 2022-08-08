Toplumumuzda büyük önemi bulunan, paylaşma ve beraberliği ifade eden Aşure Günü bugün idrak edilecek. Muharremin 10. Günü Aşure Günü olarak idrak ediliyor ve doyurucu, sağlıklı lezzet aşure yapılarak komşulara dağıtılıyor. Peki Aşure Günü 786 besmele okumanın fazileti nedir, ne zamana kadar okunur? Aşure Günü 10 kişiye selam vermenin fazileti nedir?
AŞURE GÜNÜ 10 KİŞİYE SELAM VERMENİN FAZİLETİ NE?
Aşure gününde 10 kişiye selam vermenin çok sevap olduğu söylenmektedir. Peygamber efendimiz (s.a.v) bir Hadis-i Şerifinde "Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." demiştir.
AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR
Tevbe istiğfarda bulunmak.
(Farz namazlar dışında nafile) namaz kılmak.
Oruç tutmak.
Sıla-i rahim (akrabayı arayıp sormak).
Sadaka vermek.
Gusül (boy abdesti) almak.
Sürme çekmek.
Bir alimi ziyaret etmek.