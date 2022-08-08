Aşk-ı Memnu'yu hafızalardan silecek dizi geliyor! 148 yıllık aşk ekranlara uyarlanacak! Selehattin Paşalı, Melisa Aslı Pamuk...

Şair ve yazar Namık Kemal'in klasik eserleri arasında yer alan İntibah'ın ekranlara uyarlanacağı belirtildi. Kanal D ekranlarında yayınlanması beklenen dizi birçok kişi tarafından büyük bir ilgiyle beklenmeye başladı.
Dizinin baş rolleri için ise Melisa Aslı Pamuk ve Selahattin Paşalı düşünüldü. BKM tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin detaylarına haberimizin devamından erişim sağlayabilirsiniz.
İNTİBAH DİZİ OLUYOR!
Namık Kemal'in klasik eserleri arasında yer alan İntibah diziye uyarlanıyor. BKM'nin yapımcılığını üstleneceği dizi için heyecanlı bekleyiş başladı.
İNTİBAH OYUNCULARI KİMLER?
Bir süredir kulislerde konuşulan iddialara göre, Melike Aslı Pamuk ve Selahattin Paşalı dizinin başrollerinde yer alacak isimler olacak.