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    • Haberler
    • 08.08.2022 14:04
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    • 08.08.2022 14:04
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    Aşk-ı Memnu'yu hafızalardan silecek dizi geliyor! 148 yıllık aşk ekranlara uyarlanacak! Selehattin Paşalı, Melisa Aslı Pamuk...

    Aşk-ı Memnu'yu unutturacak entrikalı ve bol aşk barındıran bir dizi geliyor. Namık Kemal tarafından yazılan İntibah isimli roman ekrana uyarlanacak. 148 senelik eserden ortaya çıkacak diziyi ise birçok kişi büyük bir ilgiyle beklemeye başladı. İşte dizi hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Aşk-ı Memnu’yu hafızalardan silecek dizi geliyor!

    Şair ve yazar Namık Kemal'in klasik eserleri arasında yer alan İntibah'ın ekranlara uyarlanacağı belirtildi. Kanal D ekranlarında yayınlanması beklenen dizi birçok kişi tarafından büyük bir ilgiyle beklenmeye başladı.

    Dizinin baş rolleri için ise Melisa Aslı Pamuk ve Selahattin Paşalı düşünüldü. BKM tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin detaylarına haberimizin devamından erişim sağlayabilirsiniz.

    İNTİBAH DİZİ OLUYOR!

    Namık Kemal'in klasik eserleri arasında yer alan İntibah diziye uyarlanıyor. BKM'nin yapımcılığını üstleneceği dizi için heyecanlı bekleyiş başladı.

    İNTİBAH OYUNCULARI KİMLER?

    Bir süredir kulislerde konuşulan iddialara göre, Melike Aslı Pamuk ve Selahattin Paşalı dizinin başrollerinde yer alacak isimler olacak.

        İDDİALAR DOĞRU ÇIKMAMIŞTI

        Gelecek sezon ekranlarda olması beklenen dizinin kadrosu için çeşitli isimler konuşulduysa da bu söylentilerin gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.

        İlk olarak 1874 yılında çıkan İntibah romanın dizi uyarlamasının Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

        İNTİBAH DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Ali, zengin bir ailenin tek evladı, yirmi bir yaşlarında zeki, çalışkan ve yakışıklı bir delikanlıdır. Babası oğlunun eğitimine çok önem vermiştir. Babası oğlunu, oğlu da babasını çok sevmektedir. Ama babasını kaybettikten sonra Ali'nin hayatında büyük değişiklikler olur. Ali, aslında bir fahişe olan Mahpeyker'e aşık olur. Ailesinin Mahpeyker'i reddetmesi üzerine Ali, evindeki cariye Dilaşub'la evlenmeyi kabul eder. Ancak Mahpeyker bunu öğrenir ve Ali'den intikam almak için yemin eder.
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