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    • Haberler
    • 08.08.2022 08:02
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    • 08.08.2022 08:02
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    2022-2023 MEB eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi yayınlandı! İşte yarıyıl, ara tatil ve okulların açılma tarihleri!

    MEB tarafından gelecek seneye ait çalışma takvimi yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak. MEB takvimine göre okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    MEB 2022-2023 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi yayınlandı!

    MEB takvimine göre okulların başlayacağı tarih, ara tatil ve yarıyıl tarihleri tek tek açıklandı. Öte yandan kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri de belli oldu ve duyuru yayımlandı. Sözleşmeli olarak görev yaparken 3 yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar da başvuruda bulunabilecek. 2022 okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte merak edilenler...

    İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

    İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

    YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

    Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

        Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.

        2022-2023 ÖĞRETİM YILI KAÇ GÜN?
        Ders yılının başlaması, yarıyıl tatili, ara tatiller ile yaz tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça duyurulur. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır.
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        Haberler Haberler 2022-2023 MEB eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi yayınlandı! İşte yarıyıl, ara tatil ve okulların açılma tarihleri!
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