PROF. DR. ORHAN ŞEN: İSTANBUL'DA 3 GÜN YAĞIŞ VAR

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün yine öğleden sonra aynı yerlerde sağanak yağış var. Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğusu, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya'nın iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde..." ifadelerini kullandı.

İstanbul için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şen, "İstanbul'da bugün yağış yok ama yarından itibaren 3 gün Yağmur var. Uzun zamandır 30 derecenin altına düşmeyen sıcaklık bugün 33 derece. Nem yüksek, hissedilen sıcaklık 36-37 derece... Sıcak çarpmalarına dikkat. Poyraz sert esecek" mesajını paylaştı.