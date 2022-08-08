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    • Haberler
    • 10.08.2022 14:23
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    • 10.08.2022 14:28
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    10-11-12 Ağustos 2022 Hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? Peş peşe uyarılar geldi! O illerde yaşayanlar dikkat!

    İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağmur bekleniyor. Bu nedenle mağfur olmak istemeyen vatandaşlar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, bugün hava nasıl? Yağışlar ne zaman başlayacak? Bu hafta hava nasıl olacak? İşte l il hava durumu ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr

    Son hava durumu raporuna göre bugün öğleden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. İstanbul'da da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla sağanak yağış etkili oldu. İşte 9 Ağustos il il hava durumu ve konu hakkında merak edilenler...

    PROF. DR. ORHAN ŞEN: İSTANBUL'DA 3 GÜN YAĞIŞ VAR

    Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün yine öğleden sonra aynı yerlerde sağanak yağış var. Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğusu, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya'nın iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde..." ifadelerini kullandı.

    İstanbul için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şen, "İstanbul'da bugün yağış yok ama yarından itibaren 3 gün Yağmur var. Uzun zamandır 30 derecenin altına düşmeyen sıcaklık bugün 33 derece. Nem yüksek, hissedilen sıcaklık 36-37 derece... Sıcak çarpmalarına dikkat. Poyraz sert esecek" mesajını paylaştı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kars ve Ardahan çevreleri, Kocaeli'nin doğu ilçeleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Ege Bölgesi (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Ege Bölgesi (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

        İL İL HAVA DURUMU

        EDİRNE 22°C, 35°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL 24°C, 32°C
        Parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ 22°C, 32°C
        Parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ 23°C, 33°C
        Parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AFYONKARAHİSAR 17°C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

        DENİZLİ 23°C, 33°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR 26°C, 33°C
        Parçalı bulutlu

        MANİSA 25°C, 36°C
        Parçalı bulutlu

            ADANA 26°C, 35°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ANTALYA 26°C, 30°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            HATAY 25°C, 31°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ISPARTA 19°C, 32°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

            ANKARA 20°C, 30°C
            Parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR 18°C, 28°C
            Parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA 21°C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİVAS 14°C, 32°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 16°C, 26°C
            Parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE 19°C, 30°C
            Parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU 15°C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP 24°C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            AMASYA 18°C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ÇORUM 15°C, 32°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN 23°C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON 24°C, 29°C
            Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ERZURUM 13°C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS 12°C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA 22°C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN 14°C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 21°C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP 22°C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT 24°C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA 23°C, 38°C
            Az bulutlu ve açık
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            Haberler Haberler 10-11-12 Ağustos 2022 Hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? Peş peşe uyarılar geldi! O illerde yaşayanlar dikkat!
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