Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2022 yeni sezon tarihi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı ne zaman başlayacak? sorusu gündemde yer alıyor. Her hafta bir yarışmacının büyük ödül olan 15 bin TL'yi kazandığı yemek programı geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Hem yarışmacılar hem de ünlü sunucu o gün evine gittikleri yarışmacının yemeğine puan vererek haftanın birincisi seçiliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı ne zaman başlayacak belli oldu mu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2022 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezon tarihi henüz açıklanmamakla birlikte fenomen yarışmanın Eylül ayı itibariyle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
İstanbul doğumlu Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde tamamlayan başarılı oyuncu Topal, oyunculuğun yanı sıra sunuculuk yapmaktadır.
ZUHAL TOPAL EVLİ Mİ?
2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile dünyaevine giren Zuhal Topal'ın, Lina adında kızı vardır.
Zuhal Topal'ın Rol Aldığı Yapımlar ve Sunduğu Programlar;
2002 Film Gibi
2004 Hokus Pokus
2007 Şarkı Söylemek Lazım
2009-2011 Zuhal Topal'la İzdivaç
2011 Dört Dörtlük Kadın