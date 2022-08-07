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    • Haberler
    • 07.08.2022 08:00
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    • 07.08.2022 08:00
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    YENİ KPSS SINAVI NE ZAMAN? ÖSYM 2022 KPSS başvuru takvimi! İptal edilen 31 Temmuz KPSS sınav ücretleri ne olacak, geri verilecek mi?

    Son dakika: KPSS'nin 31 Temmuz'da gerçekleştirilen oturumları iptal edildi. Diğer oturumlar ise ertelendi. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy yaptığı açıklamada, ''Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır.'' dedi. Peki YENİ KPSS SINAVI NE ZAMAN? İptal edilen 31 Temmuz KPSS sınav ücretleri ne olacak, geri verilecek mi? İşte ÖSYM 2022 KPSS takvimi ve diğer detaylar...

    YENİ KPSS SINAVI NE ZAMAN?

    KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından YENİ KPSS SINAVI NE ZAMAN? ÖSYM 2022 KPSS takvimi! İptal edilen 31 Temmuz KPSS sınav ücretleri ne olacak, geri verilecek mi? soruları yüzbinlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy canlı yayında KPSS 31 Temmuz oturumunun iptal edildiğini duyurdu. ÖABT ve önlisans oturumları da ileri bir tarihe ertelendi. İşte detaylar...

    YENİ KPSS SINAVI NE ZAMAN?

    KPSS Lisans oturumu iptal edilirken diğer oturumlar da ertelendi. Son dakika açıklama yeni ÖSYM Başkanı Ali Ersoy'dan geldi.

    Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

    6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini söyleyen Ersoy, iptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvimin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

    İPTAL EDİLEN 31 TEMMUZ KPSS SINAV ÜCETLERİ NE OLACAK, GERİ VERİLECEK Mİ?

    Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyeceği belirtildi.

    Yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını aktaran Ersoy şu şekilde konuştu:

    "Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

    NE OLMUŞTU?

    Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        ANKARA BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık yaptığı açıklamada, "ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavlarına ilişkin olarak 2022 KPSS sorularının çalındığına/sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan soruşturma kapsamında 03/08/2022 günü Ankara Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama ve elkoyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde aynı gün arama ve elkoyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

        BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden operasyonlarla ilgili, "Bu konuyla ilgili adli soruşturma başladı. Çalışmalar sürüyor. Hem Devlet Denetleme Kurulu hem ardından Yükseköğretim Kurulu hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve talimatı ile birlikte de bizim Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Devlet işinin başında" açıklamasını yaptı.

        DDK BAŞKANI'NDAN YENİ AÇIKLAMA

        Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" dedi.

        YAYINEVİNE OPERASYON

        Polis, 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama başlattı.

        YAYINEVİNDEKİ ARAMALAR SONA ERDİ

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında polisin Yediiklim Yayınları'nda yaptığı aramalar bitirildi.

        Polis, buralarda bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu.

        2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) talimat vermişti.

        YÖK'TEN AÇIKLAMA

        YÖK Başkanı Erol Özvar, "2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.

            ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

            ÖSYM tarafından geçtiğimiz pazar günü KPSS sınavı gerçekleştirildi. Sınav sorularının birtakım yayınevinin deneme kitapları ile aynı olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Haberin kaynağı, CİMER'e gelen başvurular üzerine ortaya çıktı. Olay sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili DDK'ya inceleme talimatı verdi. Aynı gece ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.
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            Haberler Haberler YENİ KPSS SINAVI NE ZAMAN? ÖSYM 2022 KPSS başvuru takvimi! İptal edilen 31 Temmuz KPSS sınav ücretleri ne olacak, geri verilecek mi?
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