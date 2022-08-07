Yarın kandil mi, ne kandili? Diyanet 2022 Kandil Günleri! 8 Ağustos 2022 Pazartesi ne kandili var?

Yarın kandil mi sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 8 Ağustos 2022 kandil mi, ne kandili? Soruları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler haberimizde!
8 AĞUSTOS KANDİL Mİ?
8 Ağustos Pazartesi kandil değil. Ancak Aşure Günü bu sene 8 Ağustos'ta idrak edilecek.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2022?
Muharremin onuncu gününe denk gelen Aşure Günü bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor.
Az bir zaman kala gün için aşure tarifi araştırmaları hız kazandı. Ayrıca muharrem ayı ve aşure orucu da sorgulananlar arasında.
AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Soruya Diyanet tarafından verilen yanıt şöyle:
Muharrem ayının onuncu gününe, Aşûre günü denmektedir. Resûlûllah (s.a.s.), "Aşûre günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını umarım" (Tirmizî, "Savm", 47) buyurarak, bu günde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber döneminde Yahudiler, sadece Muharrem ayının 10. gününde oruç tuttuklarından, onların davranışlarına benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek tutulması uygundur.