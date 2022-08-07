pa.edu.tr: 2022-2023 PMYO BAŞVURU EKRANI! 2022 PMYO 2500 polis alımı başvuru şartları...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 2500 polis alımı için başvuru tarihi merak ediliyor. Polis alımı başvuru şartları ve kontenjanı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, PMYO başvurusu nasıl yapılır? PMYO parkur sınavı ne zaman 2022? İşte merak edilenler...
PMYO sınavı ne zaman olacak?
Polis akademisinin ÖSYM gibi sınav takvimi olmasa da, PMYO alımları her yıl TYT sınavı açıklandıktan sonraki 1-2 aylık süreç içerisinde yapılmaktadır.
2021 yılı PMYO sınav tarihleri
6 Ağustos 2021 PMYO Alımı sınav duyurusu(ilk ilan)
7 Eylül 2021 PMYO giriş sınavına katılacak adayların sınav merkezleri ile tarihlerin açıklanması.
7 Eylül 2021 PMYO parkur talimatı sınav tarihleri açıklandı
2 Kasım 2021 PMYO sınav sonuçlarının açıklanması
2022 PMYO Alımları Yukarıdaki Tarihlere Göre Biraz Daha Erken Olacaktır.