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    • Haberler
    • 07.08.2022 15:51
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    • 07.08.2022 15:55
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    meb.gov.tr LGS 2.nakil SONUÇ EKRANI! LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilir? Hangi liseyi kazandım?

    LGS nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından 2. nakil başvuruları başlamıştı. Yapılan değerlendirme sonrası LGS 3. tercih yani 2. nakil sonuçları e-okul.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, meb.gov.tr LGS 2.nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilir? Hangi liseyi kazandım? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    meb.gov.tr LGS 2.nakil SONUÇ EKRANI!

    LGS'ye katılım sağlayan yüz binlerce öğrenci nakil işlemleri hakkındaki tüm bilgileri öğrenmek üzere araştırma yapıyor. Bilindiği üzere yakın bir tarihte LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları açıklanmıştı. Ardından 2. nakilbaşvuruları alındı. Peki, meb.gov.tr LGS 2.nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilir? Hangi liseyi kazandım? İşte merak edilenler!

    LİSE NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

    Böylece merkezî yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmış olacak.

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    Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.

    Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

        LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

        Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı.



        Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceğini kaydeden Bakan Özer, "İkinci nakil yerleştirme sonuçları, 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezî yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos'ta tamamlanacak. İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrenci ve velilerimizin hiçbir endişesi olmasın; çok az sayıda öğrencimiz kaldı onlar da müsterih olsunlar, süreç sonunda herkes mutlaka yerleştirilecek." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Haberler meb.gov.tr LGS 2.nakil SONUÇ EKRANI! LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilir? Hangi liseyi kazandım?
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