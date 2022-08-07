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    • Haberler
    • 07.08.2022 11:25
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    • 07.08.2022 11:36
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    Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! 7 Ağustos az önce deprem nerede oldu? Antalya, Kaş, Finike, Kumluca, Feyhiye...

    Son dakika haberine göre Antalya'da deprem meydana geldi. Finike, Kumluca, Feyhiye ilçelerinde hissedilen depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedilirken vatandaşlar deprem hakkında detayları öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin son dakika bilgileri aktardı. Peki Deprem mi oldu son dakika? 7 Ağustos az önce deprem nerede oldu? İşte son dakika gelişmenin detayları ve AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi...

    Deprem mi oldu son dakika?

    Son dakika... Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! 7 Ağustos az önce deprem nerede oldu? soruları gündemde yer alıyor. Antalya'nın Kaş, Finike, Kumluca, Feyhiye ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. AFAD'dan açıklama geldi. Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son dakika gelişmeler...

    7 AĞUSTOS 2022 DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gelen son dakika haberine göre; Antalya'nın Kaş ilçesinde deprem meydana geldi.

    Saat 11:02'deki depremin şiddeti 4.1 olarak bildirilirken derinliği ise 31.89 km olarak açıklandı.

    Korkutan deprem Finike, Kumluca, Feyhiye ilçelerinde de hissedildi.

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    Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! 7 Ağustos az önce deprem nerede oldu? Antalya, Kaş, Finike, Kumluca, Feyhiye...
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