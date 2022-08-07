Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! 7 Ağustos az önce deprem nerede oldu? Antalya, Kaş, Finike, Kumluca, Feyhiye...

Son dakika... Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! 7 Ağustos az önce deprem nerede oldu? soruları gündemde yer alıyor. Antalya'nın Kaş, Finike, Kumluca, Feyhiye ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. AFAD'dan açıklama geldi. Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son dakika gelişmeler...
7 AĞUSTOS 2022 DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gelen son dakika haberine göre; Antalya'nın Kaş ilçesinde deprem meydana geldi.
Saat 11:02'deki depremin şiddeti 4.1 olarak bildirilirken derinliği ise 31.89 km olarak açıklandı.
Korkutan deprem Finike, Kumluca, Feyhiye ilçelerinde de hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 3.85 km. Kas (Antalya)
Tarih-Saat : 07.08.2022, 11:02:02 TSİ
Enlem : 36.1011 N
Boylam : 29.6283 E
Derinlik : 31.89 km
Detay : https://t.co/OTDutDXNiB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ