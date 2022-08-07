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    • Haberler
    • 07.08.2022 18:05
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    • 07.08.2022 18:05
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    Aşure günü yarın mı? Muharrem ayının 10. günü ne zaman? Aşure gecesi yapılacak ibadetler! Aşure günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir?

    Müslüman alemi gündemde yoğun bir şekilde Aşure Günü ne zaman 2022 idrak edilecek? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. gününde Aşure Günü idrak ediliyor. Her sene merakla ve heyecanla beklenen bu özel günde ibadetler yapılıyor, komşulara aşureler yapılıp dağıtılıyor. Peki Aşure günü yarın mı? Muharrem ayının 10. günü ne zaman? Aşure gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualar neler? Aşure günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Aşure günü yarın mı? Muharrem ayının 10. günü ne zaman?

    Aşure Günü ne zaman 2022 idrak edilecek? Aşure Günü'nün anlam ve önemi nedir, hangi ibadetler yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İslam dininde paylaşma, dayanışma anlamına gelen ve büyük önem taşıya bu gün ile ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından sürüyor. Özellikle Aşure Günü'nde hangi ibadetlerin yapılacağı merak ediliyor. Peki, Muharrem ayının 10. günü ne zaman? Aşure gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualar neler? Aşure günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? İşte merak edilenler!

    2022 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

    Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı Muharrem'in 10'uncu gününe denk gelen 8 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek.

    AŞURE GÜNÜ BEREKET İÇİN NE ALINIR?

    Halk arasında inanca göre, Aşure Günü eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

    AŞURE GÜNÜ ALIŞVERİŞ YAPMAK BEREKETİ ARTIRIR MI?

    Aşure günü alışveriş yapmanın bereket getireceğine, o gün gusül abdesti alanların bir yıl boyunca hasta olmayacağına dair herhangi bir ayet, hadis, sahabe veya tabiin uygulaması bulunmamaktadır. Bunlar halk arasında yaygın; ama herhangi bir mesnedi olmayan inanışlardır. Herhangi bir dini değerleri yoktur.

    Beyhakî ve Taberânî'de Aşure günü ailesine karşı cömert olanlara Allah'ın da yıl boyu cömert davranacağına dair bir hadis rivayet edilmektedir. Bu rivayetin tüm senetleri zayıf yollarla nakledilmiştir. İmam Suyûtî, "bu zayıf yolların hepsi birbirini destekler ve hadisi kuvvetlendirir" dese de İmam Zerkeşî bu rivayet hakkında "aslı yoktur, bu söz Muhammed b. el-Münteşir'e aittir." demiştir. (Bkz: Aliyyu'l-Kârî, el-Esrâru'l-Merfûa, s: 345-346, hadis no: 532; Sehâvî, Mekâsıdü'l-Hasene, s: 504-505, hadis no: 1193; Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, c: 2, s: 283-284, hadis no: 2642)

    Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin "Âşûrâ" maddesinde şu bilgiler yer almaktadır:

    "Âşûrâda oruç tutmanın fazileti konusunda sahih hadislerin bulunmasına karşılık o gün yıkanmak, gözlere sürme çekmek, süslenmek, kına yakmak, bayramlaşmak, hububat karışımı aş (aşure) pişirmek, sadaka vermek, mescidleri ziyaret etmek, kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih bir rivayete rastlanmamıştır. Hadis olduğu öne sürülen metinlerin birçoğunun gerçekte hadis olmayıp Câhiliye âdetlerine ve Yahudi geleneklerine dayanması kuvvetle muhtemeldir. Zira bu âdetleri Resûlullah'ın ve ashabının yaptığına dair herhangi bir kayıt yoktur. Meselâ, "Âşûrâ günü sürme çeken helak olmaz", "Âşûrâ günü gusleden o yıl hasta olmaz" tarzındaki rivayetler son devir kitaplarında yer almış ve İbn Teymiyye'nin ifadesine göre bu gibi hususlar Ehl-i beyte buğzeden Nâsibîler tarafından uydurulmuştur." (Yusuf Şevki Yavuz, "Âşûrâ", Diyanet İslam Ansiklopedisi)

        AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

        Muharremin 10. günü yani Aşure Günü tarihte bir çok olayın meydana geldiği gün olarak rivayet edilir.

        - Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
        - Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
        - Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
        - Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

        - Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
        - Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,
        - Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
        - Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,
        - Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...
        - Hz. Muahmmed'in Mekke'den Medine'ye hicreti...

        AŞURE GÜNÜ GÜL SUYUNA 7 FATİHA OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

        İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okunuyor.

        Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur.(Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, el Evradüd-daime,sh-93)

        AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

        Aşure Günü'ne özel yapılması gereken bir takım ibadetler ve hareketler vardır.

        1- Aşure günü oruç tutmak sünnettir.

        Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!

        2- Sıla-i rahim yapmalı

        Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

        3- İlim öğrenmeli!

        Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

        4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

        5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

        6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

        7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)
        [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.

        8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

        9- Dua Okunmalı, 10 defa şu dua okunur
        ''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

        10- Namaz Kılınmalı
        Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır.

        Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

        AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA

        Elhamdulillahi rabbil alemin... vessaletü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain...

        Allahümme entel bediyül gadim....el hayyul kerim...el hannanül mennan...ve hezihi senetün tecidetün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim....

        Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram...

        Bi ramhmetike ya erhamer rahimin...ve salllahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain...
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