8 Ağustos meb.gov.tr LGS 2. nakil 3. tercih sonuçları! LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? Lise komisyon yerleştirmeleri ne zaman?

LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. 3. tercih başvurularını yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor. LGS 3. tercih sonuçları sorgulama yapmak isteyen öğrenciler MEB son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Bakanlık tarafından merakla beklenen duyuru sonunda yayınlandı. Peki, LGS 3. tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil 3. tercih sonuçları sorgulama sayfası...
LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
01-05 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen LGS 2. nakil tercihlerinin sonuçları 08 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.
LGS KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?
LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 09-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklanacak.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 31 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.