TOKİ başvuruları ne zaman? 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler?

TOKİ 2022 SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önümüzdeki ay duyurulacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ağustos güün gerçekleştirilen Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, ''TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız.'' dedi.