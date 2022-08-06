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    • Haberler
    • 06.08.2022 08:30
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    • 06.08.2022 08:30
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    ÖNLİSANS sınavı ne zamana ertelendi? ÖNLİSANS sınavı başvuru ne zaman 2022? ÖNLİSANS KPSS ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

    Önlisans KPSS sınavı ne zamana ertelendi? KPSS önlisans sınavı ne zaman 2021? 'KPSS çalındı' iddiaları nedeniyle 31 Temmuz'da uygulanan KPSS oturumunun iptal edildiği duyuruldu. Önlisans sınavına girecek olan binlerce aday ise yeni sınav takvimini araştırıyor. Peki ÖNLİSANS KPSS ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ? ÖNLİSANS sınavı ne zamana ertelendi? ÖNLİSANS sınavı başvuru ne zaman 2022?

    ÖNLİSANS KPSS ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

    Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken ÖSYM Başkanı Ersoy son dakika KPSS açıklamasında bulundu. Bu noktada ÖNLİSANS KPSS ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ? ÖNLİSANS sınavı ne zamana ertelendi? ÖNLİSANS sınavı başvuru ne zaman 2022? soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Ersoy'un açıklamaları...

    ÖNLİSANS KPSS ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

    ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy şu açıklamalarda bulundu:

    ''6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir.

    İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

    Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

    Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız."

    Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

    "YENİ SINAV İÇİN İLAVE BİR ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK"

    Kendi alanında dünyanın en kapsamlı hizmetini veren ve en saygın kurumu olan ÖSYM'nin her türlü tartışmanın dışında tutulmasının, devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi bakımından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Ersoy, şöyle devam etti:

        "Böylesine kritik bir kurumun saldırıların hedefinde olmaması elbette mümkün değildir. Nitekim, geçmişten beri bu güzide kurumumuz, çeşitli iddialarla tartışmaların odağına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bugüne kadar ÖSYM'nin görev alanıyla ilgili iddiaların tamamı idari ve adli olarak soruşturulmuş, sorumlular hakkında gerekli işlemler tesis edilmiştir. Bilindiği gibi 31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının ardından da böyle bir durumla karşılaşılmıştır. İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Her şeyden önce, böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığınca (DDK) harekete geçilerek tartışmaya konu sınavla ilgili inceleme başlatıldığını aktaran Ersoy, DDK'nin suç duyurusu üzerine de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma açıldığını anımsattı.

        Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu'nun da ön inceleme için harekete geçtiğini anlattı.
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