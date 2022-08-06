Çam katranı sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Çam katranı sabunu nasıl kullanılır?

Çam Katranı Sabunu Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir? Kullanımı

Çam katranı sabunu çam ağacından elde edilir. Dallar öncelikle toplanır ve su yardımıyla kaynatılır. Ardından ortaya çıkan öz ile sabun elde edilir. Hijyenik bir yaşam için çam katranı sabun kullanılır. Cildi derinlemesine temizleyerek gözeneklerin açılmasına destek olur. Cildin aynı zamanda hava almasını sağlar. Özellikle fazla makyaj yapanlar cildini sabunla yıkadıklarında yüzlerinde rahatlama hisseder. Yüz için kullanılmakla birlikte saç derisinde de önemli etkilere sahiptir. Saçı fazla dökülenler saç dökülme sorunlarına çözüm bulabilir. Saçların daha gür ve canlı olmasına destek olur. Saç diplerini temizler. Cildin yeniden canlanmasına katkı sağlar.

Çam Katranı Sabunu Ne İşe Yarar?

Çam katranı sabunu hem cilt için hem de saç için faydalı etkiler gösterir. Ciltteki lekelere karşı doğal bir güzellik yaratır. Ciltte var olan lekeleri azaltır. Gözeneklerin temizlenmesinde önemli bir göreve sahiptir. Ciltteki bakterilere karşı kesin çözüm olur. Yüzün sabunla yıkanması halinde ciltte rahatlama görülür. Ciltteki etkilerinin yanı sıra saç üzerinde de kalıcı ve doğal etkileri vardır. Saç dökülmesi için engelleyici özelliğe sahiptir. Saçların daha temiz olmasını sağlar. Saç bakımını sabunla yapanlar saçlarında ferahlık hisseder. Şampuan kullanımına göre daha hijyenik temizleme özelliğine sahiptir.