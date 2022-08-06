ÜÇ TEK DERS SINAVI

Öğrencilerin mezuniyete üç ders sınavına girebilmesi için sınavın yapıldığı ilgili eğitim öğretim yılı içindeki dönemlerden herhangi birinde kayıt yenilemiş (devamlı öğrenci) olması gerekir.

Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin ilgili derse ait harf notları en son girdikleri sınava göre belirlenir.

Stajını veya uygulama dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler "Mezuniyete Üç Ders Sınavı" na giremez

Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için mezuniyete üç ders sınavına girilemez.

Her ne sebeple olursa olsun 'Mezuniyete Üç Ders Sınavı' na katılmayan/katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır; değerlendirmede ara sınav, yarı yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz.