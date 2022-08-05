YENİ KPSS SINAVI NE ZAMAN? ÖSYM 2022 KPSS başvuru takvimi! İptal edilen 31 Temmuz KPSS sınav ücretleri ne olacak, geri verilecek mi?

ANKARA BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık yaptığı açıklamada, "ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavlarına ilişkin olarak 2022 KPSS sorularının çalındığına/sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan soruşturma kapsamında 03/08/2022 günü Ankara Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama ve elkoyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde aynı gün arama ve elkoyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden operasyonlarla ilgili, "Bu konuyla ilgili adli soruşturma başladı. Çalışmalar sürüyor. Hem Devlet Denetleme Kurulu hem ardından Yükseköğretim Kurulu hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve talimatı ile birlikte de bizim Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Devlet işinin başında" açıklamasını yaptı.