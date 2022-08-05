Hatırlanacağı üzere Amazon, 3. sezonun çıkışından sadece bir hafta sonra The Boys'a 4. sezonuna resmi onay vermişti. Şu an nasıl bir finalle sona ereceği bilinmeyen 3. sezon sonrası elbette yeni sezonda neler olabileceği hakkında pek bir şey bilinmiyor. Yine de, orijinal oyuncu kadrosunun tamamı olmasa da çoğunluğun geri döneceği düşünülüyor.

THE BOYS OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso ve Chace Crawford gibi isimler yer alıyor.

Karl Urban – Billy Butcher

Jack Quaid – Hughie Campbell

Antony Starr – Homelander

Erin Moriarty – Annie January

Dominique McElligott – Queen Maeve

Jessie T. Usher – A-Train