İETT NE DEMEK VE AÇILIMI NEDİR?

İETT İstanbul 'da hemen hemen her gün herkesin kullandığı ulaşım araçlarının işletmesini yapan kurumdur. Tarihi 1869 yılına dayanan bu kurum halen faaliyetlerine devam eden bir kurumdur. İstanbul ilinde ilk olarak kent içi ulaşımın yapılması için Dersadet Tramway ve Tünel işletmesi olarak faaliyete başlamıştır.

1939 yılında Yapılanması değiştirilerek İstanbul Elektrik Tramway ve Tünel adını alarak İETT olarak anılmaya başlamıştır. İstanbul ulaşımı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı bir kurum olarak İstanbul halkına hizmet etmektedir. Hizmet alanında teknolojini gelişmesi ile birlikte metro, metrobüs ve otobüs gibi ulaşım araçları eklense de halen ismi İETT olarak kullanılmaktadır.