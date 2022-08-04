Çocuğum hangi okula başlayacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Okula kayıt süreci 1 Temmuz'da başlamıştı. Okul kayıtları için çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu merak eden veliler internet üzerinden 'Çocuğum hangi okula gidecek' sorusuna yanıt arıyordu. MEB ise e-Okul sistemi üzerinden yayınladığı duyuru ile birlikte merak edilenlere yanıt verdi. Peki, ilkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman bitiyor? Çocuğum hangi okula gidecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...
İLKOKUL - ORTAOKUL KAYIT TARİHLERİ
MEB tarafından yayımlanan yazıda ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğerncilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. Ağustos 31'de son buluyor.
Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.
Veliler "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.
Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.