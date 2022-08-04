BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran'da başladı. 12 Ağustos'a kadar sürecek. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 - 2023 BİLSEM kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!