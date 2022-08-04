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    • Haberler
    • 04.08.2022 21:18
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    • 04.08.2022 21:24
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    GSB 1017 işçi alımı başvurusu ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kuralar ne zaman çekilecek? 1017 personel alımı kadro dağılımı!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 sürekli işçi alımı yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, farklı pozisyonlarda gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin duyuruyu paylaştı. Peki, GSB 1017 işçi alımı ne zaman? GSB 1017 işçi alımı başvuru şartları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    GSB 1017 işçi alımı başvurusu ne zaman?

    1017 sürekli işçi alımı hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Bin 17 işçi alımı başvurusu 8 Ağustos günü başlıyor ve başvurular ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, 2022 GSB personel alımı başvuru detayları ve pozisyonlar...

    GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 1017 sürkli işçi alımı kapsamında 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alınacak. İlana başvurular 8 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    GSB SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREYE YAPILACAK?

    İşçi alımına başvuracaklar İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

        GSB PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ HANGİ TARİHTE?

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini takip edebilecek.

        Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.

        GSB İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alacaklarını açıkladı.
        Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.
        Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.
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        Haberler Haberler GSB 1017 işçi alımı başvurusu ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kuralar ne zaman çekilecek? 1017 personel alımı kadro dağılımı!
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