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    • Haberler
    • 04.08.2022 08:03
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    • 04.08.2022 08:03
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    YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? 2022 YÖK atlas YKS tercih robotu: 2-4 yıllık üniversite taban- tavan, puan, kontenjanları!

    Üniversite sınavı bu yıl 18-19 Haziran'da gerçekleştirildi ve tercihler 27 Temmuz'dan itibaren alınmaya başlanıyor. Tercih işlemleri için adaylar; üniversitelerin taban-tavan puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması gibi detayları merak edip araştırıyor. Peki, YKS üniversite tercihleri nasıl yapılacak? 2-4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS'de kaç tercih hakkı bulunuyor? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 YÖK atlas YKS tercih robotu: 2-4 yıllık üniversite taban- tavan, puan, kontenjanları!

    Üniversite sınavı bu yıl 18-19 Haziran'da gerçekleştirildi ve tercihler 27 Temmuz'dan itibaren alınmaya başlanıyor. Tercih işlemleri için adaylar; üniversitelerin taban-tavan puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması gibi detayları merak edip araştırıyor. Peki, YKS üniversite tercihleri nasıl yapılacak? 2-4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS'de kaç tercih hakkı bulunuyor? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler!

    YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    2022 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmıştır. Asıl tercih kılavuzu, tercihin başlayacağı gün erişime açılacak.

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

    2022 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

    KAÇ PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

    YÖK Atlas tercih robotu üzerinden, kaç puanla hangi üniversiteye girilebileceği konusunda detaylar yer alıyor. YKS puanınıza göre, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ile taban puanlar listesini sorgulayabilirsiniz.

        ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

        Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

        a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

        b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

        c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2022-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

        YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak.

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

        Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

        Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır
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        Haberler Haberler YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? 2022 YÖK atlas YKS tercih robotu: 2-4 yıllık üniversite taban- tavan, puan, kontenjanları!
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