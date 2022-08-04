Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 04.08.2022 11:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2022 11:08
    ABONE OL

    Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması!

    2022 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilim! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla birlikte tercih yapacak öğrenciler de tercih kılavuzunu araştırmaya başlıyor. 27 Temmuz itibariyle başlayacak tercih dönemiyle birlikte üniversitelerin ve bölümlerin de taban puanları açıklanıyor. Böylelikle üniversitelerin kaç puanla öğrenci aldığı da görülecek. İşte; 2022 YKS tercih kılavuzu taban puanları yüzdelik dilimler!

    takvim.com.tr
    Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

    2022 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilim! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla birlikte tercih yapacak öğrenciler de tercih kılavuzunu araştırmaya başlıyor. 27 Temmuz itibariyle başlayacak tercih dönemiyle birlikte üniversitelerin ve bölümlerin de taban puanları açıklanıyor. Böylelikle üniversitelerin kaç puanla öğrenci aldığı da görülecek. İşte; 2022 YKS tercih kılavuzu taban puanları yüzdelik dilimler!

    ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 YKS taban puanları ve üniversite kontenjanları yayınlandı.

    Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

    YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

    Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayınlandı. 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.

        Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

        Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

        Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

        YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

        ÖSYM'nin en kapsamlı sınavlarından biri olan 2022 YKS'ye kaç kişinin girdiği ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından açıklandı. YKS 2022 sınavına TYT alanında 3 milyon 8 bin 287 kişi, AYT'de 1 milyon 852 bin 678 kişi, YDT alanında ise 132 bin 485 öğrenci katılım gösterdi.

        YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

        TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim
        programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

        2022-TYT puanı hesaplanan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

        2022-AYT/YDT'de ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

        Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması
        gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

        Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa sadece bu dört programı yazabilecektir.

        2022-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

            MERKEZÎ GENEL YERLEŞTİRME YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

            Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel Yetenek Sınavıyla Seçme yöntemi ise 5. maddede anlatılmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir. Adayların puanlarının hesaplanmasında ve yerleştirme işlemlerinde (yerleştirme öncelikleri de dâhil), adayın eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri sürecinde kullanılmasına karar verilen eğitim bilgisi dikkate alınır.

            ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

            Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Çin’den Tayvan’a ’ihanet’ suçlaması!
            Haberler Haberler Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması!
                SON DAKİKA