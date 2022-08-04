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    • 04.08.2022 07:01
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    • 04.08.2022 07:01
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    2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları ne zaman?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası birçok kişi TOKİ sosyal konutları hakkında araştırmalara başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    TOKİ başvuruları ne zaman? 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ başvurularına dair detayları duyurudu. Birçok kişi ise konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

    TOKİ 2022 SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Bakan Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önümüzdeki ay duyurulacağını belirtmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ağustos güün gerçekleştirilen Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, ''TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız.'' dedi.

    Hazırlıkların bitmek üzere olduğunu belirten Erdoğan, önümüzdeki ay düzenlenecek toplantı ile detayların duyurulacağını ifade etti.

    TOKİ başvuruları ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

        2022 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.

        Hayata geçirilmek üzere olan TOKİ sosyal konut projesinin başvuru şartları henüz açıklanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak. Şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız.'' şeklinde konuştu.
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