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    • Haberler
    • 03.08.2022 08:32
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    • 03.08.2022 08:32
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    yokatlas.yok.gov.tr: YKS puan türüne göre tercih yöntemleri! YÖK atlas tercih robotu 2022 Lisans - Önlisans tercih sihirbazı 2022!

    YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Üniversite tercihleri 27 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında alınmaya başlanacak. YÖK tarafından öğrencilerin tercih zamanında işlerini kolaylaştıran YÖK Atlas tercih robotu uygulaması bu dönemde en merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Peki, YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? 2022 YÖK atlas YKS tercih robotu nedir? İşte YKS puan türüne göre tercih yöntemleri!

    takvim.com.tr
    yokatlas.yok.gov.tr: YÖK atlas tercih robotu 2022

    YÖK ATLAS tercih sihirbazı nedir? Sorusu tercih günlerinin başlamasıyla birlikte öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrenciler için tercih dönemi 27 Temmuz'dan itibaren başlamış oldu. YÖK tarafından hizmete sunulan YÖK Atlas tercih robotu bu sene de öğrencilerin işini kolaylaştıracak. Peki, YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? 2022 YÖK atlas YKS tercih robotu nedir? İşte YKS puan türüne göre tercih yöntemleri!

    YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

    YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

    Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, Üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

    YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

    YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

    Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

        YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

        Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

        Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

        Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

        Yerleşenlerin geldikleri iller

        Yerleşenlerin öğrenim durumu

        Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

        Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

        Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

        Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

        Yerleşen okul birincileri

        Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

        Yerleşen son kişinin profili

        Yerleşenlerin TYT/AYT net ortalamaları

        Yerleşenlerin YKS puanları

        Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

        Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

        Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

        Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

        Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

        Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

        Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

        Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

        Yerleşme koşulları bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.

        YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

        YÖK ÖN LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Haberler yokatlas.yok.gov.tr: YKS puan türüne göre tercih yöntemleri! YÖK atlas tercih robotu 2022 Lisans - Önlisans tercih sihirbazı 2022!
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