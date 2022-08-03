yokatlas.yok.gov.tr: YKS puan türüne göre tercih yöntemleri! YÖK atlas tercih robotu 2022 Lisans - Önlisans tercih sihirbazı 2022!

YÖK ATLAS tercih sihirbazı nedir? Sorusu tercih günlerinin başlamasıyla birlikte öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrenciler için tercih dönemi 27 Temmuz'dan itibaren başlamış oldu. YÖK tarafından hizmete sunulan YÖK Atlas tercih robotu bu sene de öğrencilerin işini kolaylaştıracak. Peki, YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? 2022 YÖK atlas YKS tercih robotu nedir? İşte YKS puan türüne göre tercih yöntemleri!