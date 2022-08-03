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    • Haberler
    • 03.08.2022 08:09
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    • 03.08.2022 08:09
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    Buğday, arpa, mısır alım fiyatları ne kadar 2022? TMO buğday alım fiyatları 2022| Çiftçilere çifte bayram!

    Çiftçileri yakından ilgilendiren buğday ve arpa alım fiyatlarında değişiklik yapılmasının ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Peki, 2022 buğday fiyatları ne kadar? Buğday fiyatları değişti mi? TMO buğday ve arpa alım fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Çiftçilere çifte bayram! TMO buğday alım fiyatları 2022|

    Çiftçileri yakından ilgilendiren buğday ve arpa alım fiyatlarında değişiklik yapılmasının ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Peki, 2022 buğday fiyatları ne kadar? Buğday fiyatları değişti mi? TMO buğday ve arpa alım fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

    2022 BUĞDAY ALIM FİYATLARI NE KADAR?

    TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI (TÜRİB) 5 TEMMUZ 2022 FİYAT LİSTESİ

    Makarnalık buğday (2.Grup): 6.900 LİRA/TON
    Sert ekmeklik buğday (2.Grup): 6.450 LİRA/TON
    Arpa (2.Grup): 5,700 LİRA/TON

    TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 5 TEMMUZ 2022 FİYAT LİSTESİ

    Makarnalık buğday: 7.591 TL/TON
    Kırmızı sert buğday: 7.060 TL/TON
    Diğer beyaz buğdaylar: 6.920 TL/TON
    Ekmeklik buğday: 6.122 TL/TON
    Arpa: 6.193 TL/TON
    Mısır: 6.037 TL/TON

    EDİRNE TİCARET BORSASI 5 TEMMUZ 2022 FİYAT LİSTESİ

    Buğday: 7.082 Türk Lirası
    Arpa: 5.837 Türk Lirası

        BAKAN KİRİŞÇİ AÇIKLAMADA BULUNDU!

        Kirişci, "Bakanlığımız ve Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından iç ve dış piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte olup TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 TL, arpada ise 200 TL artırılmasına ve 'Hububat Alim Primlerinin' temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verilmiştir." dedi.

        Bu kapsamda haziran ayında TMO'ya ürün teslim eden üreticilerin primlerinin temmuzda, temmuz ve ağustos aylarında ürün teslim eden üreticilerin de prim ödemelerinin takip eden ay içinde ödeneceği bilgisini paylaşan Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından buğday için 1.000 TL/Ton, arpa için 500 TL/Ton olarak ödenecek 'Hububat Alim Priminden' üreticilerimizin yararlanmaları için ürünlerini en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar TMO'ya satmış olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

        Kirişci, "TMO'ya bugüne kadar ürün teslim etmiş olan tüm üreticilerimiz, artırılan yeni alım fiyatlarından faydalanacak; geriye dönük fiyat farkı ödemeleri ise temmuz ayında üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını vermek için Bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyor, bu vesileyle tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyoruz." dedi.
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        Haberler Haberler Buğday, arpa, mısır alım fiyatları ne kadar 2022? TMO buğday alım fiyatları 2022| Çiftçilere çifte bayram!
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