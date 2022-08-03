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    • Haberler
    • 03.08.2022 17:36
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    • 03.08.2022 17:36
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    ÖTV İNDİRİMİ geldi mi? ÖTV sonrası araç fiyatları nasıl olacak? 2022 araç fiyatları nasıl olacak?

    ÖTV araç fiyatları birçok kişi tarafından merak edilir. Düzenlemenin ardından araç sahibi olmak isteyenler fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Otomobil ve hafif ticari araç satışı 52 bin adetle temmuz ayında beklentileri karşılamadı. Peki sıfır ve ikinci el araç satışlarında son durum ne? ÖTV indirimi gelir mi? ÖTV sonrası araç fiyatları nasıl olacak? ÖTV indirimi ne zaman gelecek? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    ÖTV İNDİRİMİ geldi mi? ÖTV sonrası araç fiyatları nasıl olacak? 2022 araç fiyatları nasıl olacak?

    ÖTV indirimi hakkında araştırmalar hızlandı. Son dakika gelişmeleri ve ÖTV sonrası araç fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarına yönelen vatandaşlar ÖTV indirimi ne zaman gelecek sorusuna cevap aramaya başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...

    ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

    Otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mevcut şartlarda ÖTV indirimi beklemenin gerçekçi olmadığını kaydeden Eroldu, "Benim şahsi düşüncem, talebin yüksek olduğu bir ortamda ÖTV indirimi beklemek çok gerçekçi değil. Tüketici talebi düşerse bu yönde bir beklenti olabilir" dedi. Eroldu, serbest piyasa vurgusunda da bulunarak, "Türkiye'de öngörülemeyen mali politika düzenlemeleri otomotiv sanayi üzerinde sorunlar yaratıyor. Merkez Bankası'nın ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı parasal düzenlemeler, sanayicinin ve ihracatçının işlerini bir miktar zorlaştırıyor. Serbest piyasa ekonomisi koşullarından çok uzaklaşmamamız lazım" diye konuştu

    Yılın ilk altı ayında Türkiye'nin otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 649 bin 311 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1.2 artarak 466 bin 995 adet oldu. Ocak-Haziran döneminde toplam pazar ise geçen yıla göre yüzde 9 azalarak 375 bin 683 adet düzeyinde gerçekleşti.

        Türk otomotiv sanayisinin ilk 6 aylık sonuçlarını ve otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, sektörün yaşadığı sorunlar hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu

        Küresel piyasalardaki gelişmeler, Avrupa pazarındaki daralmanın Türkiye'ye etkisi ve güncel ekonomi politikalarına değinen Eroldu, birçok kişinin merakla beklediği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi konusunda da net mesajlar verdi.

        ÖTV İNDİRİMİ SONRASI OTOMOTİV FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

        Mevcut şartlarda otomobillere uygulanan ÖTV'de indirim beklemenin gerçekçi olmadığını vurgulayan Eroldu, "Benim şahsi düşüncem, talebin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, bir de ekonomik sonuçları düşündüğümüz zaman, ÖTV indirimi beklemek çok gerçekçi değil. Tüketici talebi düşerse bu yönde bir beklenti olabilir. Aslında, ÖTV indirimi kısa vadeli bir çözüm, iç pazarı büyütmek için bütüncül bakış açısı gerekli" dedi.
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