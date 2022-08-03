KPSS soruları Yediiklim yayınları ile birebir mi, kopya mı? Yediiklim Yayıncılık kimin, sahibi Münir Çelik kimdir? Yediiklim dershaneleri nerede, hangi illerde var?

2022 KPSS soruları ile ilgili kopya iddiası gündemde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. KPSS Yediiklim yayınlarının daha önceden hazırladığı ve Youtube videolarında paylaştığı söylenen çok sayıda sorunun KPSS 2022 sorularıyla birebir olduğu öne sürülüyor. Bu kapsamda Yediiklim Yayıncılık hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Yediiklim Yayıncılık kimin, sahibi kim? KPSS soruları Yediiklim yayınları ile kopya mı? Yediiklim dershaneleri nerede, hangi illerde var? İşte merak edilenler!
YEDİİKLİM YAYINCILIK KİMİN?
KPSS'deki kopya soru iddiasıyla gündeme gelen Yediiklim Yayıncılık'ın internet sitesinde hakkımızdaki bölümünü sizler için detaylandırdık.
Yediiklim Yayıncılık 2003 senesinde kurulmuştur. Yayın hayatına ilk olarak dergi ile başlamıştır. Yediiklim dershaneleri de kurulmuştur. KPSS, ALES, YDS, SPK, GYS, İŞ GÜVENLİĞİ, POLİS AKADEMİSİ, JANA gibi yayınları bulunmaktadır.
Yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren Yediiklim Yayıncılık'ın Türkiye'de 70'in üzerinde şubesi bulunuyor. Yayınevinin kurucu ve sahibinin Münir Çelik olduğu öğrenildi.
MÜNİR ÇELİK KİMDİR?
Münir Çelik hakkında çok fazla bilgi yer almıyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir gönderide "Yediiklim Yayınları Ve Avrupa Dağıtım Sahibi, Rize Eniştesi Münir ÇELİK abimizi ziyaret edip 20 yıllık tecrübelerinden istifade ettik.." ifadeli paylaşım ile dikkat çekti. Sonrasında bir haber sayfası ile ortaya çıktı.
Münir Çelik ile ilgili bir diğer bilgi ise Yorum Gazetesi Kahramanmaraş internet sitesinde yer alıyor. 2013 tarihli haberde Yediiklim Akademi yeni sezon açılışı için şu satırlara yer verilmiş;