2022-2023 MEB eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi yayınlandı! İşte yarıyıl, ara tatil ve okulların açılma tarihleri!

MEB takvimine göre okulların başlayacağı tarih, ara tatil ve yarıyıl tarihleri tek tek açıklandı. Öte yandan kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri de belli oldu ve duyuru yayımlandı. Sözleşmeli olarak görev yaparken 3 yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar da başvuruda bulunabilecek. 2022 okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte merak edilenler...