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    • Haberler
    • 02.08.2022 22:20
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    • 02.08.2022 22:20
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    Yenilenmiş telefon nedir, nasıl alınır? Yenilenmiş iPhone ve Android alınır mı, fiyatları ne kadar?

    Son zamanlarda yenilenmiş telefon fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Birkaç parçası değişerek ya da yenileme kararı verilmiş olan ürünler yenilenmiş ürünler olarak ifade edilmektedir. Bu ürünler kullanıcı teması olmadan doğrudan iade edilmiş olabilir. Yenilenip yeniden satışa konulan telefonlar ise uygun fiyatlı olması nedeniyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Peki, yenilenmiş telefon nedir? Yenilenmiş telefon nasıl alınır? Yenilenmiş iPhone ne kadar?

    takvim.com.tr
    Yenilenmiş telefon nedir, nasıl alınır?

    Yenilenmiş telefonlar birçok kişi tarafından ilgi görmeye başladı. Uygun fiyatlı olması sebebiyle yenilenmiş telefonlar hakkında detaylar merak edili

    YENİLENMİŞ CEP TELEFONU NEDİR?

    Farklı sebeplerden dolayı ambalajından çıkarılması ile beraber, gerekli yeniliklerin yapılmasının ardından piyasaya sürülen ürünlerdir. Örneğin yazılımsal ve donanımsal ile kozmetik gibi birtakım yenilikler gerçekleşir. Bu ürünler henüz tüketici ile birebir temasa geçmeden yaşanmış hasarlar üzerinden meydana gelir. Genelde ikinci el olarak öne çıkan bu ürünler için, belirli işlemlerin ardından sıfır kondisyona getirilir. Tekrar ambalajlanmasının ardından yenilenmiş bir şekilde sıfır olarak satışa sunulur. Elbette bu satış gerçekleşirken yenilenmiş cep telefonu olarak ifade edilir. Ancak birinci elden müşteri teması hiç gerçekleşmediği için, yine de bir nevi sıfır olarak ifade etmek mümkün.

    YENİLENMİŞ İPHONE TELEFON ALINIR MI?

    Güvenilir bir yerden yenilenmiş iPhone telefon almak mümkün. Çünkü bu telefonlar zaten müşteri ile temasa girmediği için, bazı hasarlı kısımlarının düzeltilmesinin ardından piyasaya sunulur. Özellikle üst düzey telefonları yüksek miktarlarda para verme durumu olmayanlar için, yenilenmiş iPhone telefonlar iyi bir alternatif olarak öne çıkar. Hiç kullanmamış bir telefon olarak da öne çıkan yenilenmiş iPhone telefonlar, böylece bir nevi sıfır iPhone telefona sahip olma şansı verir. Dikkat edildiği müddetçe yenilenmiş olan iPhone telefonlar uzun yıllar kullanılabilir. Çünkü yazılımsal ve donanımsal ve kozmetik olarak düzeltilmesinin ardından, sıfır ayarında satışa sunulması ile kullanım imkanı verir.

        YENİLENMİŞ ANDROİD TELEFON ALINIR MI?

        İPhone telefonlarda olduğu gibi yenilenmiş olan Android telefonlar da alınabilir. Bu telefonlar farklı sebeplerden dolayı yaşanan birtakım durumlardan ötürü geri döner. Ancak bu geri dönüş herhangi bir müşteri teması olmadan gerçekleşir. Örneğin nakliye hasarı ya da yazılımsal ve donanımsal birtakım problemler ile gerçekleşir. Bu sorunların giderilmesi ve kozmetik problemlerin ortadan kalkmasının ardından, Android telefonlar yenilenmiş olarak sunulur. Özellikle yüksek model android telefonlara gücü yetmeyen kişiler için, etkin bir alternatiftir.

        YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARI

        Yenilenmiş cep telefonları bazı kısımları tekrar elden geçerek piyasaya sürülmüş olan ürünlerdir. Bu ürünler herhangi bir şekilde müşteri temaslı değildir. Yani ambalajından çıkmadan yaşanan bazı problemler sebebiyle geri döner ve buna göre düzenlemesi yapılır. Özellikle yazılımsal ve donanımsal ile kozmetik gibi çalışmalar gerçekleşir. Sadece cep telefonları değil pek çok teknolojik ve diğer ürünler için bu durum geçerlidir.
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        Haberler Haberler Yenilenmiş telefon nedir, nasıl alınır? Yenilenmiş iPhone ve Android alınır mı, fiyatları ne kadar?
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