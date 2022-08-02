Yenilenmiş telefon nedir, nasıl alınır? Yenilenmiş iPhone ve Android alınır mı, fiyatları ne kadar?

Yenilenmiş telefonlar birçok kişi tarafından ilgi görmeye başladı. Uygun fiyatlı olması sebebiyle yenilenmiş telefonlar hakkında detaylar merak edili
YENİLENMİŞ CEP TELEFONU NEDİR?
Farklı sebeplerden dolayı ambalajından çıkarılması ile beraber, gerekli yeniliklerin yapılmasının ardından piyasaya sürülen ürünlerdir. Örneğin yazılımsal ve donanımsal ile kozmetik gibi birtakım yenilikler gerçekleşir. Bu ürünler henüz tüketici ile birebir temasa geçmeden yaşanmış hasarlar üzerinden meydana gelir. Genelde ikinci el olarak öne çıkan bu ürünler için, belirli işlemlerin ardından sıfır kondisyona getirilir. Tekrar ambalajlanmasının ardından yenilenmiş bir şekilde sıfır olarak satışa sunulur. Elbette bu satış gerçekleşirken yenilenmiş cep telefonu olarak ifade edilir. Ancak birinci elden müşteri teması hiç gerçekleşmediği için, yine de bir nevi sıfır olarak ifade etmek mümkün.
YENİLENMİŞ İPHONE TELEFON ALINIR MI?
Güvenilir bir yerden yenilenmiş iPhone telefon almak mümkün. Çünkü bu telefonlar zaten müşteri ile temasa girmediği için, bazı hasarlı kısımlarının düzeltilmesinin ardından piyasaya sunulur. Özellikle üst düzey telefonları yüksek miktarlarda para verme durumu olmayanlar için, yenilenmiş iPhone telefonlar iyi bir alternatif olarak öne çıkar. Hiç kullanmamış bir telefon olarak da öne çıkan yenilenmiş iPhone telefonlar, böylece bir nevi sıfır iPhone telefona sahip olma şansı verir. Dikkat edildiği müddetçe yenilenmiş olan iPhone telefonlar uzun yıllar kullanılabilir. Çünkü yazılımsal ve donanımsal ve kozmetik olarak düzeltilmesinin ardından, sıfır ayarında satışa sunulması ile kullanım imkanı verir.