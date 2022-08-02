TMO fiyatlarıyla gönülleri fethediyor! 3 Ağustos’ta dev indirim var! Ayçiçek yağı, fındık, mercimek fiyatları düşüşe geçti!

TMO tarafından paylaşılan kataloglar vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 3 Ağustos için paylaşılan broşür ise uygun fiyatları sebebiyle büyük ilgi çekti. İşte 3 Ağustos TMO fiyatları...
Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr: 43.00 Türk Lirası
Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr: 40.00 Türk Lirası
Fındık Krokan Paketli 500 Gr: 35.00 Türk Lirası
Fındık Ezmesi 320 Gr: 24.00 Türk Lirası
Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kg: 14.75 Türk Lirası
Sütlü Fındık Kreması 400 Gr: 24.00 Türk Lirası
Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr: 13.00 Türk Lirası
Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kg: 13.75 Türk Lirası