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    • Haberler
    • 02.08.2022 23:33
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    • 02.08.2022 23:33
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    TMO fiyatlarıyla gönülleri fethediyor! 3 Ağustos'ta dev indirim var! Ayçiçek yağı, fındık, mercimek fiyatları düşüşe geçti!

    Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan indirim sonrası birçok kişi araştırmalara başladı. 3 Ağustos günü yapılan indirimi duyanlar arama motorlarına yöneldi. Ayçiçek, mercimek ve fındık fiyatlarında yapılan indirim sayesinde oldukça uygun fiyatlar raflarda yer alacak. Peki, TMO fiyatları ne kadar? TMO ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    TMO fiyatlarıyla gönülleri fethediyor! 3 Ağustos’ta dev indirim var! Ayçiçek yağı, fındık, mercimek fiyatları düşüşe geçti!

    TMO tarafından paylaşılan kataloglar vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 3 Ağustos için paylaşılan broşür ise uygun fiyatları sebebiyle büyük ilgi çekti. İşte 3 Ağustos TMO fiyatları...

    Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr: 43.00 Türk Lirası
    Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr: 40.00 Türk Lirası
    Fındık Krokan Paketli 500 Gr: 35.00 Türk Lirası
    Fındık Ezmesi 320 Gr: 24.00 Türk Lirası

    Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kg: 14.75 Türk Lirası
    Sütlü Fındık Kreması 400 Gr: 24.00 Türk Lirası
    Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr: 13.00 Türk Lirası
    Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kg: 13.75 Türk Lirası


        Osmancık Çeşidi Pirinç 5 Kg: 66.25 Türk Lirası
        Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 77.50 Türk Lirası
        Luna Çeşidi Pirinç 5 Kg: 58.75 Türk Lirası
        Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 61.25 Türk Lirası


        Kakaolu Fındık Kreması 400 Gr: 21.00 Türk Lirası
        Rafine Fındık Yağı 4 Lt: 220.00 Türk Lirası
        Yemeklik Ayçiçek Yağı 5 Lt: 135.00 Türk Lirası
        Nohut İri tane 2 Kg: 20.50 Türk Lirası


        Nohut Çok İri tane 2 Kg: 22.50 Türk Lirası
        Kırmızı Mercimek 1 Kg: 15.00 Türk Lirası
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        Haberler Haberler TMO fiyatlarıyla gönülleri fethediyor! 3 Ağustos'ta dev indirim var! Ayçiçek yağı, fındık, mercimek fiyatları düşüşe geçti!
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